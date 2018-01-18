“سانشيز” و”والكوت” يُمهدان الطريق لـ “محرز” !

اجمعت جل الصحف في إنجلترا أن التشيلي “ألكسيس سانشيز” سيغادر أرسنال صوب مانشستر يونايتد مقابل 35 مليون أورو، كما ترسم رحيل “والكوت” إلى إيفرتون مقابل 25 مليون أورو.

وبعد رحيل هذين النجمين وأيضا إمكانية مغادرة أوزيل “الغانرز” الشهر الحالي، فإن فرضية إنضمام محرز لأرسنال تعود من جديد.

محرز كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام للفريق اللندني الصائفة الماضي قبل أن تفشل الصفقة.

وفي هذا الميركاتو كان قريبا أيضا من “ليفربول” قبل أن تفشل الصفقة أيضا.

ومن جهة أخرى فإن بعض المصادر الإنجليزية تؤكد أن رياض فضّل “أرسنال” على “ليفربول” وهو في انتظار عرضهم.

كما أن ليستر لن يتخلى عن نجم فريقها بأقل من”50 مليون أورو” أو حتى”100 مليون أورو” كما صرح مدرب الفريق.