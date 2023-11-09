سايحي يطالب بضرروة استكمال عملية رقمنة النظام الصحي قبل نهاية السنة

جدد وزير الصحة عبد الحق سايحي التأكيد على ضرورة إستكمال عملية رقمنة التسيير على مستوى جميع المؤسسات الصحية قبل نهاية السنة الجارية.

وأشار الوزير في السياق ذاته، إلى أنه لن يتم تقبل أي تأخر في هذا المجال بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه العملية فيما نوه بالتقدم المسجل بخصوص ذات العملية على مستوى العديد من المؤسسات الصحية.

كما طالب سايحي في لقاء جمعه بمدراء الصحة للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة من قبل مسيري مختلف المؤسسات الصحية خاصة الجوارية منها خاصة ماتعلق ب:

– استكمال عملية رقمنة النظام الصحي،

-ضمان النظافة الاستشفائية ،

-تحسين ظروف إستقبال و التكفل الأمثل بالمريض ،

-توفير الأدوية،

-مسايرةالانشطة والتنسيق مع النقابات

وبهذا الخصوص، كما نوه الوزير بالعمل الميداني للمفتشين الجهويين في تحسين الخدمات الصحية من خلال مرافقة المسيرين في عملهم.

وفي ختام هذا اللقاء، جدد الوزير رفضه لأي تهاون أو تقاعس عن تنفيذ الأهداف التي تضمنها مخطط العمل لفائدة المريض الذي تضمن 28هدفا و 140 نشاطا، فيما جدد شكره لجميع مهنيي القطاع من مدراء ومسيرين و إطارات و موظفين على المجهودات التي بذلوها في سبيل تحسين القطاع من خلال توفير أفضل الخدمات الصحية.

وللإشارة، فإن اللقاء جرى بحضور إطارات الإدارة المركزية، حيث يدخل في إطار متابعة مدى تجسيد وتطبيق ما تضمنه مخطط و برنامج عمل نشاطات لفائدة المريض بمحاوره السبعة.

كما شكل فرصة للوزير للإطلاع شخصيا على مستوى التنفيذ الميداني للإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص ما تم إحرازه من نتائج لصالح المريض بتمكينه من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية من خلال تحسين الخدمات الصحية المقدمة للساكنة عبر كامل التراب الوطني.