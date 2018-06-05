“سبال” و”سامبدوريا” يتصارعان على ضم “فارس”

قدما ناديي “سبال” و”سامبدوريا” الإيطاليين عرضين رسميين لإدارة فريق “هيلاس فيرونا” من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر الجزائري “محمد فارس”.

حيث كشف الموقع الإيطالي “توتو ميركاتو ويب” أن مسؤولي سامبدوريا و سبال قدما أولى عروضهم الرسمية للفريق الساقط للسيري ب.

ولم يكشف الموقع الإيطالي عن القيمة المالية للعرضين لكنه أكد أن إدارة فريق هيلاس فيرونا بصدد دراستهم وتحديد موقفها النهائي.

وللتذكير فإن رئيس نادي هيلاس فيرونا قد حدد ورقة تسريح اللاعب الدولي الجزائري بقيمة تتراوح بين 5 و8 مليون أورو.