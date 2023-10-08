سبب ضيق الوقت وتراكم المهام.. سيدات طالبات يتُهن بين الدراسة والبيت

فكيف توفقن بينهما بنجاح..؟

ضيق الوقت أزمة عارمة غالبا ما تقع فيها معظم الأمهات العاملات، فما بالكم بمن اخترن أن يخُضن تجربة الزواج. والأمومة وهن لازلن طالبات جامعيات، لهذا اخترنا في المقال الآتي تناول قضية تنظيم الوقت.للفتيات الطالبات حتى يستمتعن بحياة صحية متوازنة.

أجل فهن يرين أن عقارب الساعة تتحرك، والوقت يمر عليهن كالبرق، والمهام متراكمة كالجبال لا يستطعن البدء فيها. بسبب الشعور بالقلق والعجز على تسيير الوقت وتنظيم يومهن.

مؤكد هو شعور صعب، ليس من السهل على فتاة في بداية حياتها أن تحمل كل تلك المسؤوليات على عاتقها. فتجدها تائهة لا تدري كيف توفق بين الحياة الزوجية، وأطفال بحاجة إلى الرعاية الكبيرة. ودراسة لابد أن تنجح فيها، كما أنها بالتأكيد وسط كل هذا لا تجد وقتا للاهتمام بنفسها.

أهم النقاط التي عليك إتباعها لتكوني ربة بيت وزوجة وأما وطالبة ناجحة

‏1- تذكري حبيبتي أن كثيرات قبلك وُفقن في مثل تلك المهمة، فجمعن بين الدراسة والزواج والأمومة، واستطعن أن يكن ناجحات دراسيا وأسريا، ولذلك انطلقي في تحيات الحياة بطاقة إيجابية وأفكار ملهمة. فالمهمة ليست مستحيلة، فكما نجحن ستنجحين، فقط حاولي استفيدي من تجارب هؤلاء ولا تترددي بسؤالهن كيف كنَّ يسيرن حياتهن.

‏2- ثاني أهم نقطة في حياتك على الإطلاق هو ترتيب الأولويات بحسب أهميتها، فلا تهدر وقتك في أشياء لا علاقة لها. بالدراسة وشؤون البيت، أجلى زيارات المجاملات إلى وقت آخر، اعتذري عن أحاديث الهاتف إن لم تكن ضرورية. تنجني الغوص في مواقع التواصل فهي أكثر ما يهدر الوقت.

‏3- نظمي وقتك عزيزتي واستغليه جيدا، حددي مثلا وقتا لمختلف الأعمال المنزلية، واستغلي أي فراغ لإنجاز مهمة من المهام.

‏4- إن كان لديك أطفال حاولي أن تتحكمي أنت بأوقات نومهن حتى يتسنى لك وقتا لدراستك، أو استغلال ذلك الوقت. في أعمال أخرى بالمنزل أو لنفسك وزوجك، كما يمكن أن تشغلي وقتهم بأشياء مفيدة كألعاب الذكاء. أو تشجيعهم على المطالعة والرسم أو مشاهدة قنوات الرسوم المتحركة، عوديهم الاتكال على أنفسهم .إن كانوا كبار في حل واجباتهم ومراجعة دروسهم، ليس فقط لأن ذلك يشغلك عن دراستك وأعمال منزلك. بل أيضا لأن اتكالهم عليك سيؤثر في بناء شخصيتهم، لذا اغرسي فيهم روح المسؤولية وراقبي الأمور من بعيد، وتدخلي حين يستوجب الأمر.

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‏5- اطلبي من زوجك المساعدة بطريقة لبقة محببة في الأشياء التي يمكنه القيام بها خاصة في المنزل. وإن لمس منك التفوق لابد أن يكون فخورا ويدعمك ولن يبخل بالمساعدة.