سبعيني يحول طفلة إلى منطقة معزولة للاعتداء عليها جنسيا بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بن عقبة بوهران، من توقيف شيخ قام باختطاف وإبعاد طفلة عمرها 9 سنوات لمكان معزول قبل محاولة الاعتداء عليها جنسيا.

تفاصيل الحادثة تعود حسب مصادر “النهار”، بعدما تقدم والد الطفلة المدعو “بن عيسى رزقي” رفقة ابنته “كوثر” لرفع شكوى لمصالح الامن.

الشكوى تفيد بتعرض ابنته للفعل المخل بالحياء بعد اختطافها من طرف مجهول.

و حسب المعلومات التي أدلت بها الضحية رفقة والدها، فإنها بينما كانت متواجدة تلهو أمام منزل جدها الكائن بحي الثورة بلدية حاسي بن عقبة

تقدم منها شخص تجهل هويته يتجاوز سنه الـ60 سنة استدرجها وطلب منها مرافقته لشراء لها بعض الحاجيات ثم يرجعها إلى بيت جدها .

وبعد ذهابها معه تجول بها عبر أزقة البلدية ثم توجه بها إلى محل بيع المثلجات ببلدية حاسي بن عقبة.

وعند مغادرتهما المحل توجه بها إلى خارج النسيج العمراني للبلدية بمكان معزول أين حاول الاعتداء عليها لكنها قاومته.

وبعد ملاحظتها لشخص يخرج من منزله هربت باتجاهه ليقوم هذا الأخير بإدخالها إلى منزله وطلب من زوجته وابنته أن يذهبا بالطفلة إلى بيتها.

أما المشتبه فيه فقد لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

ليتم بعد تقديم الشكوى الاستعانة بالدرك الوطني بوهران من أجل سماع القاصر،

وعلى الفور تم تشكيل دورية عبر الإقليم مع تنشيط عنصر الاستعلام أين تم إيجاد المشتبه فيه وإيقافه

بحاسي بن عقبة ولاية وهران

ويتعلق الأمر بالمسمى (ص.ر) البالغ من العمر 73 سنة .

حيث تم تحويله إلى مقر الدرك للتحقيق معه قبل تقديمه أمام الجهات القضائية قبل البث في قضيته.