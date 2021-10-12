سبقاق يتابع مباراة الخضر رفقة رئيس الفاف من مدرجات ملعب “سيني كونتشي”

تابع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره النيجيري من مدرجات ملعب “سيني كونتشي” بالعاصمة النيجيرية نيامي رفقة رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة.

وشهدت المباراة دخول أزيد من 2000 مناصر نيجري لمرجات ملعب سيني كونتشي بعد حصولهم على ترخيس من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb