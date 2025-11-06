سبل تعزيز التعاون التجاري.. محور القاء بين رزيق و سفير الفيتنام

بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر. شان كوك هانه. سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

و حسب بيان الوزارة،أوضح المصدر ذاته أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة إنشاء مجلس أعمال جزائري-فيتنامي. ليكون إطارا عمليا لتعزيز الروابط بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين, إلى جانب تنظيم معارض متبادلة للمنتجات في كلا البلدين. بما من شأنه دعم التبادلات التجارية وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية.

وأكد الطرفان، بالمناسبة، حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين, بما يعكس متانة الروابط بين الجزائر والفيتنام.