كشفت الصحف الإنجليزية أن إدارة “نيوكاسل” تفكر جديا في ضم اللاعب الإنجليزي “دانييال ستوريدج” من أجل تدعيم الفريق الموسم المقبل.

من جهة أخرى أكدت ذات المصادر أنه يتعين على سليماني التأكيد على أحقيته بمكانة في تشكيلة بينتيز.

كما أن العمل الكبير الذي يقوم به سواء في التدريبات أو المباريات قد يكون كفيلا له بالبقاء بصفة دائمة في الفريق.

ولا يزال سليماني يبحث عن أول أهدافه مع فريقه الجديد والذي يلعب له على شكل إعارة.

يذكر أن اللاعبان سيتواجهان يوم غد عندما يستضيف نيوكاسل نادي وست بروميتش ألبيون.