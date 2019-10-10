إنخفاض محسوس في حصيلة حوادث المرور لهذا الأسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية، إنخفاضا في حصيلة حوادث المرور لهذا الأسبوع، مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وتم إحصاء 272 حادث مرور، في الفترة الممتدة من 1 إلى 7 أكتوبر 2019، خلف وفاة 7 أشخاص وجرح 302 آخرين.

فيما تم تسجيل 299 حادث مرور، من 24 إلى 30 سبتمبر 2019، خلف وفاة 12 شخصا، وجرح 374 آخرين.

وأضافت ذات الحصيلة، أن السبب الرئيسي لحوادث المرور، يعود للعنصر البشري بنسبة تفوق الـ98 بالمائة.