سجن صاحب “العتروس الحلوب” بغليزان بتهمة الاحتيال في قضية 1.5 مليار سنتيم!
بقلم سنون علي/سفيان بوعون
وجهت له تهمة إصدار صكوك من دون رصيد
أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، نهاية الأسبوع الماضي، متهما في قضية إصدار صكوك من دون رصيد ، تنفيذا لحكم بالسجن النافذ لمدة عامين.
إلى حد كتابة هذه الأسطر يبدو الخبر عاديا، كون مثل هذه القضايا تسجل يوميا في المحاكم الجزائرية، لكن غير العادي في هذه القضية هو أن المتهم الذي تقرر إيداعه الحبس بتهمة النصب والاحتيال، هو الشخص الذي عرّفته إحدى وسائل الإعلام على أنه يمتلك معجزة إلهية تشفي المرضى من كل الأسقام، من خلال تيس بمقدوره إخراج الحليب من ضرعه.
وحسب مصادر “النهار”، فإن المتهم صاحب “العتروس الحلوب” المدعو “ط.م” والبالغ من العمر 50 سنة، قد صدر في حقه أمر بالقبض من طرف المحكمة العليا عن تهمة النصب والاحتيال، وهي التهمة المتابع فيها منذ سنة 2014، حيث قام باقتراض مبالغ مالية على دفعات من أحد المواطنين من أجل اقتناء عتاد وسلمه صكوكا بنكية كضمان لهذه المبالغ، التي وصلت قيمتها إلى مليار و500 مليون سنتيم.
وحسب نفس المصادر، فإن الضحية وبعدما استنفد كل الطرق الودية لاسترجاع أمواله، لجأ إلى القضاء، حيث قدم شكوى لدى العدالة يلتمس فيها استرجاع أمواله، لتتم إدانة المتهم بعقوبة عامين حبسا نافذا بتهمة إصدار صكوك بنكية من دون رصيد بقيمة مليار و500 مليون سنتيم.
بعد ذلك، لجأ المتهم صاحب “العتروس الحلوب” الى الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، إلا أنها أيّدت الحكم الصادر في حقه من طرف المجلس القضائي.
أكد أن الجلسات الوطنية للفلاحة ستدرس جميع مشاكل القطاع مع الشركاء.. وزير الفلاحة:
«استيراد الثوم ممنوع بداية من 2019»
كشف وزير الفلاحة، أمس، من ولاية ميلة، أن الجزائر ستوقف رسميا استيراد منتوج الثوم من الخارج، وأضاف بوعزقي في حديث إعلامي موسع، أن دائرته الوزارية وضعت ضمن أولوياتها معالجة هذا المشكل من جذوره، من من خلال التوجيهات التي أعطيت من رئيس الجمهورية بمسألة تحديد مكامن الخلل القائمة بشأن هذا المنتوج المهم في حياة المواطنين، مقرا بالفاتورة الصعبة التي تقع على خزينة الدولة لاستيراده بالعملة الصعبة، ولنجاح العملية، أضاف عبد القادر بوعزقي أن الدولة تتجه نحو المساعدة القوية لفائدة العاملين في التخزين لأجل ضمان توفر هذا المنتوج الاستراتيجي الهام على مدار السنة، مضيفا أن الدولة ستعمل على توقيف استيراده بآفاق 2019، وبالموازاة مع الدخول في مجال التصدير، الشيء الذي يسهم في الإضافة اللازمة للخزينة العمومية، وخلال حديثه على الجلسات الوطنية للفلاحة، وبمعرض رده على سؤال لـ”النهار” بشأن المشكل المتعلق ببودرة الحليب، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن الدائرة الحكومية مجتمعة وضعت ضمن هذه المسألة مخططا حكوميا للتعامل مع ملف الحليب وبوردته لضمان التزود به بشكل طبيعي للمواطنين، وذلك أيضا يضيف الوزير الذي كان مرفوقا بالوالي خلال معاينته لمزارع الخواص الخاصة بإنتاج حليب البقر ومختلف المنتجات الفلاحية الأخرى، أن مشكل البودرة المطروح سيتم وضعه ضمن أولويات نقاش الجلسات الوطنية للفلاحة المنتظرة 23 أفريل القادم، لأجل الفصل فيها نهائيا أيضا، والعديد من النقاط العالقة.
هذا، وقد أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال زيارته لولاية ميلة، على وضع حجر الأساس لإنجاز مركب لتخزين 50 ألف من الحبوب لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، وهو واحد من المشاريع الضخمة التي ستسهم بشكل جيد في القضاء على مشاكل التخزين التي عادة ما تشهدها الولاية في السنوات الماضية.
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