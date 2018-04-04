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سحر “رونالدو” يتصدر عناوين الصحف العالمية !!

الرياضة
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سحر “رونالدو” يتصدر عناوين الصحف العالمية !!
بقلم أمير بهلول

أشادت الصُحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بعد تألقه يوم أمس في دوري الأبطال ضد جوفنتوس.

وكان الدون قد سجل ثنائية في مرمى السيدة العجوز، لكن ما صنع الحدث كان هدفه الإعجازي في مرمى بوفون.

حيث سجل “الدون” بمقصية رائعة جعلت جمهور “اليوفي” يصفق تقديرا واحتراما للبرتغالي.

وعنونت صحيفة “ماركا”: “هدف من السماء، رونالدو يجبر اليوفي على التصفيق”.

أما صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “كريستيانو الرائع، الجمهور يحييه وهو بدوره يشكرهم”.

وصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية: “رونالدو من كوكب آخر”.

أما صحيفة “آس” الإسبانية فعنونت: “من أي كوكب أنت؟ لست من الأرض”.

وصحيفة “ليكيب” هي الأخرى عونت: “من كوكب آخر، كريستيانو يطيح بالسيدة العجوز بهدف تاريخي”.

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