سرار: “اذا كان اللاعب أو المدرب لا يتقبل الانتقادات عليه تغيير المهنة”

أكد عبد الحكيم سرار المدير العام لإتحاد العاصمة، أن الجماهير من حقها الانزعاج خاصة بعد الأداء الباهت للفريق خارج الديار.

وقال سرار في تصريح لـ”النهار أون لاين”: “الجماهير أصبحت لا تثق بالفريق خارج القواعد ومع تقليص الفارق مع شبيبة القبائل اصبح المناصر في حيرة”.

وأضاف: “من حقه المناصر أن ينزعج، واذا كان اللاعب أو المدرب أو المسير لا يتقبل الانتقادات عليه أن يغير المهنة”

وتابع:”لا ألوم المناصر في لحظة غضبه واطلب الاعتذار من جماهير الفريق لأننا خيبنا آماله”.

وأدف قائلا: “ربما البعض يشكك اننا سنخرج وللموسم الثالث على التوالي من دون ألقاب”.

وختم كلامه: “متبقي لنا 6 مباريات في بولوغين و مباراة واحدة في ملعب 5 جويلية و 5 مباريات خارج الديار”.

وأكد سرار أيضا أن الخروج دون لقب هذا الموسم سيكون بمثابة نكسة كبيرة لفريق مثل إتحاد العاصمة.