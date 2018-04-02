سرار: “بادو زاكي سيكون خليفة حمدي في اتحاد العاصمة”

أكد رئيس ديريكتوار اتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، إتفاقه مع المدرب المغربي بادو زاكي، لخلافة ميلود حمدي، على رأس العارضة الفنية لاتحاد العاصمة.

وصرح عبد الحكيم سرار، لـ “النهار”: “اتفقت مع المدرب بادو زاكي، وسيكون خليفة ميلود حمدي، بنسبة 90%، كمدرب لإتحاد العاصمة”.

وأضاف: “سأنتقل اليوم إلى المغرب، لإنهاء بعض التفاصيل مع بادو زاكي، وإتمام الإتفاق بصفة رسمية”.

ويأتي هذا بعد قرار مسؤولي الإتحاد، بإنهاء مهام حمدي، بالنظرا لتراجع نتائج أبناء سوسطارة منذ توليه تدريب الفريق شهر نوفمبر المنصرم”.

وكان مسؤولو اتحاد العاصمة، قد أكدوا في وقت سابق، مواصلة حمدي، لمهامه إلى غاية نهاية الموسم الجاري، على أن يغادر الفريق بعد ذلك.