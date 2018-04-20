سرار: “مارشان منتظر يوم الأحد في الجزائر”

كشف رئيس ديركتوار إتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرار” أنه سيتحدث بشكل مباشر مع الفرنسي “برتران مارشان” غدا السبت وهو الأقرب لتدريب الفريق.

وقال سرار في تصريح للإذاعة الوطنية: “سنتحدث يوم غد مارشان، ونأمل أن يكون يوم الأحد في الجزائر”.

وأضاف: “بطبيعة الحال تحدث مع مدربين آخرين من بينهم كارتيرون مدرب مازمبي السابق لكن شروطه مرتفعة لكن يبقى أحد المرشحين لتدريب إتحاد العاصمة”.

وتابع: “مارشان يبقى الأقرب لتدريب الفريق، سيأتي للتفاوض على تفاصيل العقد”.

وأردف: “البعض يقول أن سرار أخطأ بالبحث عن مدرب وهو لديه مدرب، لكن عليهم أن يفهموا أن حمدي هو من طلب الرحيل وسمح لي بالبحث عن مدرب للنادي”.

وختم كلامه: “المدرب الجديد سيشرف على النادي في دوري المجموعات ونريد حسم كل الأمور في أقرب وقت ممكن”.