سرار يكشف عن مواصفات المدرب الجديد لـ “سوسطارة”

كشف رئيس ديركتوار إتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرار” عن مواصفات المدرب الجديد لنادي “سوسطارة” أين أكد مرة أخرى أنمه سيكون أجنبي وصغير في السن !.

وقال سرار في تصريح للتلفزيون الوطني: “من حقي القول أنني فصلت في أمر المدرب بنسبة 90% لكن هناك دائما إمكانية العدول عن القرار”.

وأضاف: “أنا تحت المجهر، الكثير ينتظرون أخطاء سرار وبالتالي أنا أحاسب نفسي قبل أن يحاسبني الجميع”.

وتابع: “لا بد أن لا أخطئ سواء في إنتداب اللاعبين أو المدرب لذلك أنا أتريث، العديد من المدربين يريدون الإشراف على الفريق”.

وأردف: “العمر يلعب دورا كبيرا في إختيار المدرب، فالفلسفة الجديدة في كرة القدم هي منح الفرصة للمدربين الشباب”.

وختم كلامه: “هناك العديد من الأندية العالمية تعتمد كثيرا على المدربين الشباب وسنحاول السير على هذه الفلسفة”.