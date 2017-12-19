السيتي لغولام:”50 مليون أورو ؟ الشيخ لا يوقفه هذا الرقم”

عادت صحيفة “أل ماتينو” الإيطالية لتأكد من جديد الإهتمام الكبير لرئيس نادي مانشيستر سيتي بلاعب نابولي فوزي غولام.

حيث أشار المصدر ذاته، إلى أن الشيخ منصور مالك السيتي لم يختفي من ساحة الصراع للتعاقد مع الجزائري رغم تجديده لعقده.

وجاء في الصحيفة أيضا:”صحيح أنه جدد عقده، ولكن هذا العقد تضمن شرط جزائي يقدر بحوالي 50 مليون، والشيخ ليس من النوع الذي يتوقف أمام هذا الرقم”.

في إشارة قوية لإصرار النادي الإنجليزي للتعاقد مع غولام الذي ظهر في المدة الأخيرة ضمن قائمة أحسن المدافعين في البطولات الخمس الكبرى.

يشار إلى أن فوزي ورغم تجديده للعقد مع نادي الجنوب الإيطالي، إلى أن العديد من النوادي ماتزال تريده هذا الشتاء كباريس سان جيرمان والسيتي.