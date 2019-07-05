سطيف.. إيداع شخصين الحبس حاولا قتل شرطي داخل مصلحة الإستعجالات بالعلمة

أوقفت مصالح الأمن في سطيف صبيحة اليوم شخصين قاما بمحاولة القتل العمدي، مع سبق الاصرار والترصد والمشاركة، ضحيتها شرطي أثناء أداء مهامه.

وقائع القضية تعود ليوم الأربعاء 3 جويلية 2019 في حدود الساعة 10 صباحا، أين تقدما المشتبه فيهما وهما مسبوقين قضائيا.

إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى صروب الخثير، العلمة بولاية سطيف لتلقي العلاج، أين نشب بين المشتبه فيهما شجار عنيف

داخل ذات المصلحة الطبية، ما استدعى تدخل الشرطي المكلف بالأمن على مستوى المستشفى، ليقوم أحد المشتبه فيهما بطعن الشرطي

بآلة حادة تتمثل في سكين من الحجم الكبير على مستوى الصدر، وقيامهما بتحطيم زجاج مصلحة الاستعجالات، ما استدعى تدخل الفريق الطبي

بمصلحة الاستعجالات لإخضاع الشرطي على جناح السرعة لعملية جراحية دقيقة، أثناء الحادثة التي خلفت هلعا وسط المواطنين المتواجدين بالمصحة،

وبعد التدخل السريع لقوات الشرطة القضائية تم إيقاف المشتبه فيهما،وتقديمها أمام الجهات القضائية بمحكمة العلمة التي أصدرت أمرا بالإيداع ضدهما.