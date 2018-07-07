النيران تلتهم أزيد من 18 هكتارا من المحاصيل لزراعية بسطيف

شبت حرائق متتالية على التوالي بولاية سطيف الاولى على مستوى بلدية أولاد صابر على مساحة حوالي 8 هكتارات من محصول القمح القائم و7 هكتارات من بقايا المحاصيل،

أما الثاني فقد أتلف حوالي 3 هكتارت من القمح القائم وذلك ببلدية عين الحجر،

والثالث وحسب مصادر النهار اونلاين جاء على مستوى مساحة مهمة بلدية القلتة الزرقاء،

فيما تمكنت فرق الحماية المدنية من محاصرة هذه الحرائق وحماية ما يحيط بها من حقول، بيوت بلاستيكية ومستودعات لتربية الدواجن،

وبمساهمة مع الفلاحين الذين سخروا جراراتهم ذات صهاريج المياه ومعدات حرث وتقليب التربة،ف

يما تختلف مصادر اسباب الحرائق الى الجمر المنبعثة من الآلة الحاصدة ومنها بفعل جمرات كاتم الصوت الذي يضرم النار في الاعشاب الضارة على حواف الطرقات لتمتد الى المحاصيل.