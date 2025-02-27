سطيف: توقيف مروّج المخدرات وحجز 3 كلغ بالعلمة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالعلمة ولاية سطيف بداية الأسبوع الجاري، من توقيف مروّج خطير وحجز 03 كيلوغرام من “الكيف المعالج”. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية من عائدات الترويج قدرت بـ أكثر من 54 مليون سنتيم.

وقائع القضية تعود إلى استقاء معلومات من طرف عناصر الأمن الحضري الثاني بالعلمة. مفادها عزم شخص على إدخال كمية من المخدرات والمؤثرات إلى حي الباطوار بمدينة العلمة. على إثرها تم إعداد خطة ميدانية للترصد للمشتبه فيه البالغ من العمر37 سنة. كما تم إطلاق تحريات ميدانية مكثفة لتحديد هويته لتسفر العملية في نهايتها عن توقيفه. وفتح تحقيق معمق في القضية.

بالتنسيق مع النيابة المختصة تم استصدار إذن لتفتيش مسكن المشتبه فيه الواقع ببلدية بازر سكرة دائرة العلمة شرقي سطيف. حيث تم حجز 30 صفيحة من المخدرات من نوع الكيف المعالج بوزن 03 كيلوغرام مخبأة بإحكام داخل صندوق مهيأ. ومخفي في أحد جدران المنزل. كما تم حجز عائدات إجرامية فاقت 54 مليون سنتيم.

في سياق التحري والتحقيق تم تحديد هوية شريكيه وممونيه الذين تجري الأبحاث لتوقيفهما.

كما تم بعد استكمال الإجراءات القانونية تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة بموجب ملف جزائي. عن قضية حيازة وتخزين وترويج المخدرات بطريقة غير مشروعة .

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