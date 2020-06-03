سطيف: حجز قرابة 5 ألاف قارورة خمر

تمكنت مساء أمس فرقة البحث والتحري من مداهمة مستودعين لتخزين وبيع المشروبات الكحولية بمنطقتي النشاطات والحرف وكذا المنطقة الصناعية لمدينة سطيف.

وحسب مصادر النهار اون لاين فان العملية أسفرت على توقيف ثلاث بارونات الخمور الذين كانوا يستغلون ظرف الحجر الصحي في تسويق هاته المادة.

كما مكنت العملية من حجز ما يقارب 5 آلاف زجاجة خمر ومايقارب المليار سنتيم عائدات من هاته المادة، وكذا سيارة نفعية تستغل في نقل الخمور.

وتجدر الإشارة أن هاته العملية النوعية في هذا الظرف بالذات لاقت استحسانا بين الناس الذين طالما استنكروا نشاط هؤلاء الغير مشروع.

وهذا في ظل غلق المساجد وأدوار العبادة وتعليق مصادر رزق الملايين كإجراء احترازي من انتشار جائحة الكورونا.