سطيف: شاب يقتل جاره بطعنة غادرة

إهتز حي 1500 مسكن بعين أرنات في سطيف صبيحة اليوم على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب صاحب 29 سنة.

الضحية متزوج وأب لطفلين طعن على يد جاره وهو شاب يبلغ من العمر 23 سنة.

القاتل أقدم على فعلته بعدما خدع الضحية الذي يعد جاره بسبب ملاسنات كلامية دارت بينهم بحضور والد القاتل.

الجاني إستغل هدوء الضحية من الكلام وأوهمه بأنه يريد مسامحته وهو يتقرب منه لمعانقته ليفاجئه بطعنة خنجر بين البطن والفخض.

ليصيب الشريان الرئيسي ورغم محاولة أب القاتل إسعاف الضحية الا انه فارق الحياة متأثرا بنزيف حاد

عقب ذلك لاذ الجاني بالفرار إلى بيت أحد الجيران المتواجد بالجوار.

فيما أكد مصدر لنهاراونلاين عائلة الضحية فقدو السيطرة على أنفسهم من هول الصدمة اقتحموا بيت القاتل باحثين عليه.

أين قاموا بتحطيم كل شيئ يصادف طريقهم فيما تدخل سلاح الدرك الوطني على جناح السرعة لاحتواء الوضع الأمني من الانفلات. ووفق مصدر من الدرك الوطني الذي أكد للنهاراونلاين القاتل تم توقيفه حال وقوع الجريمة بعدما تم تفعيل عنصر الاستعلام والبحث.

ليتم ابعاده عن منطقة الخطر وإقتياده لمقر الدرك للتحقيق معه بعد العثور على أداة الجريمة والمتمثلة في خنجرين.

إلى أن يتم تقديمه إلى الجهات القضائية فور الانتهاء من استكمال كل المعلومات التي تخص الملف.

مضيفا أن الشاب القاتل كان متعاطي للمهلوسات ومعروف عليه أنه شاب منحرف ومسبوق قضائيا.