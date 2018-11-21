سطيف.. صخر تقتل راعيا بأولاد تبان ومقتل رضيع تحت عجلات شاحنة بتالة إيفاسن

هلك شخصان في حادثين منفصلين وقعا ببلديتي أولاد تبان وتالة إيفاسن بولاية سطيف خلال ال24 ساعة الأخيرة.

الحادث الأول وقع ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ببلدية أولاد تبان جنوب سطيف.

وتمثل في سقوط صخرة كبيرة حجمها حوالي 4 متر مكعب من جبل “تندر” أودت بحياة راعي يبلغ من العمر 18 سنة.

تولت فرقة النجدة للحماية المدنية لمدينة عين ولمان انتشال جثثه من أسفل الصخرة ونقلها إلى مستشفى عين ولمان بعد مجهودات كبيرة.

اما الحادث الثاني فتمثل في هلاك رضيع يبلغ من العمر 20 شهرا.

تحت عجلات شاحنة كان يقودها عم الضحية بمحاذاة منزل العائلة بدوار سيدي عبد الرحمان ببلدية تالة إيفاسن.

قامت فرقة الحماية المدنية لبلدية بوعنداس بنقل جثثه إلى المركز الصحي بهذه البلدية.

فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.