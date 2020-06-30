سطيف في الصدارة بـ 64 حالة وتزايد المصابين في 17 ولاية

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 13907 حالة مؤكدة بالفيروس أي ما يمثل نسبة 5.29 حالة لكل 100 ألف نسمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 512 حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 223 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 9897 حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية سطيف تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها العاصمة متبوعة بالبليدة ثم الوادي.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 18 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

سطيف +64

الجزائر + 32

البليدة+ 26

الأغواط +21

الجلفة +19

ورڨلة +17

البويرة +15

تيسمسيلت + 13

تيبازة +12

الوادي +12

قسنطينة +11

تلمسان +11

عنابة +11

المدية +9

بومرداس +9

بجاية +8

تيارت +7