سطيف في الصدارة بـ 69 حالة وتزايد المصابين في 20 ولاية

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 14657 حالة مؤكدة بالفيروس أي ما يمثل نسبة 5.29 حالة لكل 100 ألف نسمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 928 حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 302 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 10342 حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية سطيف تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها العاصمة متبوعة بالبليدة .

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 20 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

سطيف: +69

الجزائر: +40

البليدة: +22

بجاية: +19

الجلفة: +19

وهران: +17

غرداية: +16

عنابة: +15

ورقلة: +14

تيبازة: +14

تيارت: +13

الأغواط: +12

البويرة: +12

قسنطينة +10

أدرار: +9

تلمسان: +8

تبسة: +8

معـسكر: +7

تيسمسيلت: +6

غليزان: +6