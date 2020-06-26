سطيف في الصدارة بـ59 حالة وتزايد المصابين في 12 ولاية

سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 12445 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 845 حالة وفاة.

بينما تماثلت 128 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 8920 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 48 شخصا بالعناية المركزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا عبر 38 ولاية بينما لم يتم تسجيل أي حالة في 10 ولاية عبر الوطن

كما اكد الإحصائيات أن ولاية سطيف تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها العاصمة متبوعة بالبليدة.

وعرفت 41 ولاية تسجيل أقل من 5 حالات، كما لم تسجل 16 ولاية أي حالة خلال 24 المنصرمة.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 6 ولايات إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

سطيف +59

بومرداس+17

الجزائر + 15

البليدة+ 14

باتنة +13

ورڨلة +12

المدية+ 10

وهران +9

عنابة +7

الجلفة +6

معسكر +6

تيارت +6

البيض + 6