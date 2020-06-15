سطيف: قتيلان و 4 جرحى في حادثي مرور منفصلين

لقي شخصين حتفهما وأصيب 4 أخرين بجروح اليوم إثر حادثي مرور منفصلين وفاة بولاية سطيف.

وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف فان الحادث الأول سجل في حدود الساعة 08و30دقيقة، كان مسرحا له الطريق الاجتنابي الموان بلدية الاوريسيا.

تمثل في حادث دهس من طرف سائق سيارة سياحية لشيخ بالغ من العمر 80 سنة تسبب في وفاته في عين المكان.

كما أضاف مصدر آخر كان قريب من مكان الحادث فان السبب يعود الى غفلة الابن الذي ركن سيارته على حافة الطريق.

محاولا جلب الوثائق من عند آخر مرجح أنه من نفس العائلة من السيارة الثانية التي ركنت في الطريق المعاكس.

ليتفاجئ الابن أن والده المسن الذي كان برفقته لحقه وفي نفس اللحظة تجنبته سيارة الاولى لتدهسه السيارة الثانية التي لم تشاهد قطع الشيخ للطريق.

بينما الحادث الثاني وقع مساء اليوم على الساعة 14و15دقيقة على الطريق الوطني رقم75 على المدخل الشمالي لحي عين الطريق بلدية سطيف.

اين تدخلت الحماية المدنية لإجلاء ضحايا حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية “بيجو206 “، الذي خلف إصابة 5 أشخاص ثلاثة منهم إصابتهم متعددة وخطيرة.

فيما لقيت فتاة بينهم تبلغ من العمر 18سنة حتفها بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى الجامعي سطيف.