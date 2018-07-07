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هلاك شابين في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة في سطيف

أخبار الجزائر
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هلاك شابين في حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة في سطيف صورة من الارشيف
بقلم فارس شايب

توفي شابين بالغين من العمر 19 سنة عشية البارحة متأثرين بالإصابات الخطيرة التي تعرضا لها على إثر حادث عنيف،

اثر اصطدام دراجتهما النارية بسيارة سياحية بولاية سطيف على مستوى الطريق الوطني رقم 77أ مشتة كعوان بالمخرج الشمالي لمدينة العلمة،

وحسب مصادر مطلعة فإن المتسبب لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث،

كما تسجيل في نفس اليوم 7 حوادث مرور أخرى منها حادثين للدراجات النارية بكل من مدينة العلمة

كذلك وعلى الطريق الوطني رقم 09 بمنعرجات قرية عين الحامضة بمدخل بلدية تيزي نبشار،

وحسب مصادر الحماية المدنية فإن عدد الضحايا المصابين إجمالا 12 شخصا.

فارس شايب


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