سطيف: وفاة شخص في إنحراف سيارة بعين أزال

لقي شخص حتفه إثر حادث مرورو وقع اليوم على الطريق الوطني رقم 78 بعين أزال في ولاية سطيف. وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع بالمكان المسمى اولاد رشيد بالمدخل الشمالي لمدينة عين آزال وتمثل في انحراف سيارة من رونو كليو وسقوطها داخل مجرى واد جاف.

وخلف الحادث وفاة سائق السيارة “خ/د. ب “والبالغ من العمر 47سنة في عين المكان. وتم نقل الضحية إلى المصلحة المختصة بمستشفى يوسف يعلاوي بعين آزال. بعد إتمام مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها في ظروف هذا الحادث.