سطيف: وفاة فلاح تحت عجلات جرار

لقي عصر اليوم، فلاح يبلغ من العمر 40 سنة حتفه ، متأثرا بإصابات خطيرة على مستوى الرأس، تحت عجلات جراره الفلاحي (tracteur agricole à chenilles ).

وحسب المكلف بالإعلام النقيب “لعمامرة احمد” لدى مدرية الحماية المدنية سطيف، أن الحادث وقع، عندما كان الضحية يقوم بتشغيله في منحدر بجوار بستان العائلة بدوار “تيقصرينت” 3كم شرق مركز بلدية بني عزيز شمال ولاية سطيف.

كما أكد نفس المصدر،أن فرق الحماية المدنية لوحدة بني عزيز، التي تلقت الاتصال من الابن، الذي كان يبدو عليه انه في حالة صدمة، من هول الحادث، تنقلت على جناح السرعة،لتجد الضحية لفظ انفاسه الاخيرة في عين المكان، من شدة الاصابة.

حينها تولت تقديم الإسعافات للإبن، الذي لم يصمد أمام مشهد مقتل والده بهاته الطريقة المؤلمة، ليتم نقله إلى مستشفى بني عزيز، ومن ثم تم نقل جثة الضحية كذلك إلى حفظ الجثث بمستشفى بني عزيز.

بعد إتمام مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها حول ظروف الحادث.