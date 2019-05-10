سطيف.. 3 جنائر في يوم واحد بالعلمة

استفاقت مدينة العلمة في سطيف صباح اليوم على فاجعة اعلان ثلاثة جنائز لخيرة شبابها تعددت الأسباب فيها والموت واحد.

بداية من الجريمة القتل التي راح ضحيتها ديلمي عماد صاحب 35 سنة في شجار مع صديقه من حي دوار السوق بعدما اقترض من عند والد صديقه شريحة لحم ب2000دج الذي سددها حسب مصادر النها ر في اليوم التالي واستلمها صديقه الذي كان بمحل الجزارة.

وفي اليوم التالي اول امس تقدم إلى الجزار لاقتناء بعض اللحم فوجد صاحب المحل ليواجه بضرورة تسديد دينه أمام باقي الزبائن أين أصابه احراج وغضب شديد من صديقه الذي لم يخبر والده بأنه سدد ما عليه من دين ليرد عليه صديقه ببرودة دم أنه نسي وفقط لتنشب بينه وبين الوالد ملاسنات وشجار في حين كانت دورية للامن الوطني بعين المكان.

ليتم اقتيادهما إلى أمن الدائرة واصلحا بينهما وبعد مدة اخلي سبيلهما فتواعدا بعد الفطور ان يصفي كل منهما حسابه مع الآخر.

فكان لهما ذلك بمجرد اقتراب الضحية عماد إلى المحل حتى انهال عليه صديقه بضربة إلى الفك السفلي بواسطة قبضة الشاقور ليسقط إثرها على حافة الرصيف مغشيا عليه وعند نقله إلى مستشفى الخثير لم يستطع الانعاشيون إعادته.

ليتم تحويل إلى مستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف بقسم العناية المركزة إلا أن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالنزيف الذي غطى الدماغ وسبب سكة دماغية.

أين سيوارى اليوم الثرى بمقبرة برفرف بالعلمة في وسط ذهول العلمية من هذا المصاب الجلل.

ليتلقو نبأ وفاة عنان ميلود الشاب الخلوق صاحب 37 ربيعا القاطن بحي صخري على إثر حادث مرور خطير بالطريق الوطني رقم 05 بين بئر العرش وتاجنانت ليوارى لثرى هو الآخر اليوم بعد صلاة العصر بنفس المقبرة ولم يكتفي العلمية بأخبار وفاة هذين الشابين إلا أن اشيع خبر انتحار شاب “الطاهر .ت” صاحب 25 سنة.

الذي وجد مشنوقا في بهو المنزل أمس بعد صلاه المغرب بواسطة حبل أين أكد لنا مصدرنا ان هذا الأخير يعاني من إضرابات نفسية جعلته يضع حدا لحياته.

ليتم تشيع جنازته هو الآخر بهاته المقبرة التي استقبلت ثلاث انفس بعد مرور ثلاثة أيام من الشهر الفضيل ان لله وان اليه راجعون.