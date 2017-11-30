كشف المدير الفني الوطني رابح سعدان، بأن تكوين اللاعبين الشبان لن يكلف القيمة التي تصرفها الأندية المحترفة على لاعبيها.

وصرح سعدان: “هناك أزمة مالية مسّت كرة القدم الجزائرية، وهذا ما نلحظه لدى أنديتنا، لكن هذا ليس مبررا لتجاهل الشبان”.

وأضاف: “التكوين لدى الفئات الشبانية ليس بحاجة لأموال مثل الأكابر، فما يقدم في البطولة المحترفة أكبر بكثير”.

وتابع: “الفاف ستدعم الأندية التي تملك مراكز تكوين، وسنعمل معها في شراكة للمضي قدما في مجال تكوين الشباب”

وبخصوص فرض التكوين على الأندية المحترفة، أوضح الناخب الوطني الأسبق: “ليس من صلاحياتي فرض أو إقناع الأندية بضرورة التكوين”.