سعدان: “تكوين الشباب لا يكلّف ما تصرفه الأندية المحترفة”

الرياضة
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سعدان: “تكوين الشباب لا يكلّف ما تصرفه الأندية المحترفة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المدير الفني الوطني رابح سعدان، بأن تكوين اللاعبين الشبان لن يكلف القيمة التي تصرفها الأندية المحترفة على لاعبيها.

وصرح سعدان: “هناك أزمة مالية مسّت كرة القدم الجزائرية، وهذا ما نلحظه لدى أنديتنا، لكن هذا ليس مبررا لتجاهل الشبان”.

وأضاف: “التكوين لدى الفئات الشبانية ليس بحاجة لأموال مثل الأكابر، فما يقدم في البطولة المحترفة أكبر بكثير”.

وتابع: “الفاف ستدعم الأندية التي تملك مراكز تكوين، وسنعمل معها في شراكة للمضي قدما في مجال تكوين الشباب”

وبخصوص فرض التكوين على الأندية المحترفة، أوضح الناخب الوطني الأسبق: “ليس من صلاحياتي فرض أو إقناع الأندية بضرورة التكوين”.

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