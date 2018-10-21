سعدان: ” شكون الكاذب والخائن أنا ولا أنت”؟

رد المدير الفني السابق للمنتخب الوطني رابح سعدان على الإتهامات التي وجهها له رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي حينما وصفه بالخائن والكاذب.

وأجرى بطل ملحمة أم درمان حوارا مع موقع العربي الجديد رد من خلاله على تصريحات زطشي قائلا:

“رئيس الفاف زعم أن الأمر يتعلق بخطأ إداري فقط، وهذا ليس صحيحا، الأمر هنا يتعلق بتواطؤ من بعض الأطراف وليس خطأ إداريا مثلما يزعم”.

وأضاف: “لقد تمادى في ذلك ووصفني بالخائن والكاذب، وأنا أتساءل اليوم من الكاذب والخائن؟ هل هو المدير الفني الذي مارس حقه في الإستقالة من منصبه، بسبب غياب الثقة والإحترام أم رئيس الإتحاد الذي تعمد حرماني من مهمة عمل في فيفا وفي صالح الإتحاد؟ من هو الخائن بيني وبين من قام بتشويه صورة الجزائر أمام “الفيفا”.