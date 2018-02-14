سعدان: ” علينا أن نقتدي بالتجربة الفرنسية في السبعينات”

تحدث المدير الفني الوطني “رابح سعدان” عن مستقبل كرة القدم الجزائرية، مؤكدا على ضرورة الإقتداء بالتجربة الفرنسية.

وأجرى صانع ملحمة أم درمان حوارا مطولا مع مجلة “جون أفريك” تحدث فيه عن مستقبل الكرة الجزائرية قائلا:

“الجزائر تضم خزان كبير من اللاعبين، لكننا لم نتمكن من استغلال هذه المواهب”

وأضاف:” لقد أدركت فرنسا في السبعينات أن سياسة التكوين المنظمة ستسمح لها بحصد النتائج في وقت لاحق..وهذا ما حدث في الأخير”.

وإختتم حديثه قائلا: “الجزائر لديها الموارد البشرية والمادية وهناك هياكل تحتاج إلى تجديد في بعض الحالات، وهناك وسائل ورغبة من رئيس الفاف، ولكن هذا سيستغرق وقتا طويلا، بطبيعة الحال”.