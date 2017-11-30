اعترف المدير الفني الوطني رابح سعدان، بمعاناة كرة القدم الجزائرية وتأخرها في مجال التكوين مقارنة بالدول المجاورة.

وصرح سعدان، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمركز سيدي موسى: “كرة القدم الجزائرية تعاني في الفترة الحالية”.

وأضاف: “أطلقنا مشروع الإحتراف في الجزائر دون أي متابعة، خاصة في مجال مراكز التكوين الخاصة بالأندية المحترفة”

وتابع: “تأخرنا كثيرا في مشروع التكوين، والأمور تزداد سوءا من يوم لآخر، وهذا ما جعل البلدان المجاورة تفوقوا علينا”

ولام سعدان تجاهل الفئات الشبانية مصرحا: “تجاهلنا تكوين الشباب، نفكر في الأكابر فقط وهذا أثر على الكرة الجزائرية”

وأضاف: “نبحث عن النتائج في وقت قصير، حتى أنا قمت بذلك في وقت سابق ولهذا كنت رجل المطافئ لعدة مرات”.

من جهة أخرى اعترف سعدان بنقص الهياكل القاعدية: “مشكل في الهياكل القاعدية نسجل فيها تأخرا كبيرا مقارنتا بالدول المجاورة”.