سعدان: ” كرة القدم الجزائرية راي تعاني”

الرياضة
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سعدان: ” كرة القدم الجزائرية راي تعاني”
بقلم كريم.تيغرمت

اعترف المدير الفني الوطني رابح سعدان، بمعاناة كرة القدم الجزائرية وتأخرها في مجال التكوين مقارنة بالدول المجاورة.

وصرح سعدان، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمركز سيدي موسى: “كرة القدم الجزائرية تعاني في الفترة الحالية”.

وأضاف: “أطلقنا مشروع الإحتراف في الجزائر دون أي متابعة، خاصة في مجال مراكز التكوين الخاصة بالأندية المحترفة”

وتابع: “تأخرنا كثيرا في مشروع التكوين، والأمور تزداد سوءا من يوم لآخر، وهذا ما جعل البلدان المجاورة تفوقوا علينا”

ولام سعدان تجاهل الفئات الشبانية مصرحا: “تجاهلنا تكوين الشباب، نفكر في الأكابر فقط وهذا أثر على الكرة الجزائرية”

وأضاف: “نبحث عن النتائج  في وقت قصير، حتى أنا قمت بذلك في وقت سابق ولهذا كنت رجل المطافئ لعدة مرات”.

من جهة أخرى اعترف سعدان بنقص الهياكل القاعدية: “مشكل في الهياكل القاعدية نسجل فيها تأخرا كبيرا مقارنتا بالدول المجاورة”.

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