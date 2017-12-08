سعدان :”لو تتخلى الجزائر عن المُحترفين ستعيش الجحيم”

أكد المدير الفني الوطني، رابح سعدان، بأن تخلي “الخضر” عن اللاعبين الناشطين بأوروبا، ستكون عواقبه وخيمة على كرة القدم الجزائرية.

وصرح للقناة الإذاعية الثالثة، صبيحة الجمعة :”لو تتخلى الجزائر عن المُغتربين، فإنها ستعيش الجحيم، وستبقى في القاع قاريا ودوليا لسنوات”.

وواصل :”البعض يعتقدون بأن الكرة الجزائرية ملكهم، ولكنهم لايعرفون ما يحدث في الواقع” في إشارة لمن يُطالبون بالتخلي عن المُحترفين”.

وإعتبر “شيخ المُدربين” بأن عدم الاستفادة من مزدوجي الجنسية، سيكون خسارة فادحة بالنسبة للجزائر، خاصة وأنهم قدموا لها الشيء الكثير.