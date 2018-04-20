سعدان: ” ما بقاتش كرة القدم.. ومحاربة العنف ليس مهمة وزارة الداخلية وحدها”

ندد المدير الفني الوطني، رابح سعدان، بأحداث العنف التي شهدتها ملاعب مبارتي مولودية وهران أمام شباب بلوزداد، بالإضافة إلى مباراة الكأس بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.

وتحدث “الشيخ سعدان” في حوار مطول مع القناة الإذاعية الأولى اليوم الجمعة، عن ظاهرة العنف في الملاعب والحلول التي يجب إتخاذها قائلا:

“لقد تم عقد ندوات وإجتماعات حول هذا الموضوع، أعتقد أن العنف لن يتوقف وهو يضرب كل المدن.. ما بقاتش كرة القدم”.

واضاف:”هذا مشكل كل الأطراف، مشكل المجتمع الجزائري، وليس الإتحادية فقط”.

وضرب الناخب الوطني السابق مثلا على ظاهرة العنف، مستدلا بالجماهير الإنجليزية التي كانت تحتل المراتب الأولى من حيث أحداث الشغب في الملاعب قائلا:

“علينا أن نقتدي بإنجلترا التي كانت تسجل في كل مباراة العديد من المشاكل، لكن الآن تم دراسة هذا المشكل وتصفيته”.

وبخصوص تدخل وزارة الداخلية وفتح تحقيق حول الأحداث التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة قال سعدان:

“العنف ليس مشكل وزارة الداخلية فقط..صحيح أن “بدوي” يعرف الموضوع جيدا، لكنها ليست مهمته وحده، فحتى وزارة العدل لديها دورها، ويجب إتخاذ قرارات صارمة”.