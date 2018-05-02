تحدث المدير الفني الوطني، رابح سعدان، عن التحضيرات التي تقوم بها الإتحادية من أجل إطلاق بطولة الشبان بداية من الموسم الكروي المقبل.

وتحدث سعدان لتلفزيون النهار خلال افتتاح الأيام الدراسية حول المُخططات التنظيمية للبطولات الشُبانية اليوم الأربعاء قائلا:

“ندرك جيدا أن هذا المشروع ثقيل نوعا ما، إلا أنه يجب أن نعطيه الأولوية، فمثلا هذه السنة إنطلقنا في التحضيرات، لبطولة الشبان للموسم المقبل”.

وأضاف: “بعض الولايات تضع المنافسة لمدة شهرين فقط وهذا غير كافي، وهدفنا هو بناء بطولة وطنية للشبان”.