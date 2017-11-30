عين المدير الفني الوطني رابح سعدان، رئيسا للجنة الفنية لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، بإجماع المكتب التنفيذي للإتحاد.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر بيان له، أن رابح سعدان، منح أمس الأربعاء، موافقته الرسمية لتولي هذا المنصب.

وجاء قرار تنصيب سعدان، في هذا المنصب، خلال الإجتماع الأخير للمكتب التنفيذي لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم الذي جرى بتونس

أين رشح الأمين العام “للفاف” محمد ساعد، اسم “الشيخ سعدان”، لتولي رئاسة للجنة الفنية، وتوظيف خبرته لصالح الكرة الإفريقية

ونال إسم الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان، الموافقة على توليه هذا المنصب، بإجماع المكتب التنفيذي للإتحاد.