سعداوي يكشف عن “مبادرة عين الصفراء” في 25 جوان الجاري لحل الأزمة

قال البرلماني سليمان سعداوي أنه ان هناك اجتماع له مع شخصيات وطنية غدا بعين الصفراء في النعامة للتمهيدا لإجتماع مبادرة “عين الصفراء”.
وكشف سعداوي ان هناك قرابة الـ 200 شخصية وطنية ستكون حاضرة في هذا اللقاء، الذي سيكون بتاريخ 25 جوان الجاري.
اللقاء سيكون لطرح مقترحات وافكار شخصية حول حلول للوضع السياسي الحالي.
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكمتبعا للفيديو الاول ليوم08 جوان والذي دعونا فيه للقاء عين الصفراء لطرح اطروحات وافكار شخصية حول حلول للوضع السياسي الحاليتقرر بحول الله عقد اللقاء يوم السبت 29 جوان بعين الصفراء هذا جزء الاول ويتبع بفيديو جزء الثاني
Publiée par سعداوي سليمان البرلماني sur Jeudi 20 juin 2019
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