سعداوي يكشف عن “مبادرة عين الصفراء” في 25 جوان الجاري لحل الأزمة

قال البرلماني سليمان سعداوي أنه ان هناك اجتماع له مع شخصيات وطنية غدا بعين الصفراء في النعامة للتمهيدا لإجتماع مبادرة “عين الصفراء”.

وكشف سعداوي ان هناك قرابة الـ 200 شخصية وطنية ستكون حاضرة في هذا اللقاء، الذي سيكون بتاريخ 25 جوان الجاري.

اللقاء سيكون لطرح مقترحات وافكار شخصية حول حلول للوضع السياسي الحالي.