سعدي: “شبيبة القبائل هو فريق القلب بالنسبة لي”

كشف المدرب الجديد لشبيبة القبائل، نور الدين سعدي، أنه وافق على تدريب الشبيبة رغم صعوبة المهمة، لأنه يعتبرها فريق القلب.

وصرح سعدي للإذاعة الوطنية: “مشروع ملال كان مقنعا بالنسبة لي وهذا ما شجعني على قبول هذه المهمة رغم صعوبتها”.

وتابع: “الكل يعلم أن شبيبة القبائل، هو فريق القلب بالنسبة لي، تعودة على مثل هذه التحديات بتدريب أندية تواجه صعوبات”.

وأضاف: “منذ سنوات الشبيبة لم تتمكن من لعب الأدوار الأولى، ومن جديد الأوضاع الحالية تجبرنا على تحديد البقاء كهدف لنا”.

وأردف سعدي: “عودة شبيبة القبائل في النتيجة، أمام مولودية وهران، تؤكد أن اللاعبين لديهم امكانيات ورغبة في التقدم”.

أما بخصوص تفضيله من طرف الإدارة على المدرب بادو زاكي، الذي كان مرشحا لتدريب “الكناري”، أوضح نور الدين سعدي.

“أحترم بادو زاكي وما قام به، لكن أنا أيضا لدي العديد من الألقاب، ولا يجب التقليل من قيمة المدرب المحلي”.

وبخصوص موعد مباشرته العمل في الشبيبة أوضح: “سألتقي باللاعبين غدا وسنتحدث في العديد من الأمور وسنبدأ العمل معا الأسبوع المقبل”.