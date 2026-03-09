سعر النفط خام برنت يقارب 120 دولارا للبرميل

عرفت اليوم الاثنين، أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 25 بالمئة، لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، حيث خفض بعض المنتجين الرئيسيين الإمدادات.

وسيطرت على السوق مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الشحن بسبب اتساع نطاق الحرب الأمريكية الصهيونية. مع إيران، حيث تسود أسواق ​الطاقة حالة من التوتر البالغ نظرا لتصاعد الأزمة حول مضيق هرمز. الذي يمر عبره عادة ما يقرب من ‌خُمس إمدادات النفط العالمية.

وأفادت رويترز بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولار أو 27 بالمائة لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل. في طريقها لتحقيق ​أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25.72 دولار أو 28.3 بالمئة لتصل إلى 116.62 ​دولار.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد قفز 31.4 بالمائة مسجلا أعلى مستوى له في الجلسة عند 119.48 دولار للبرميل في وقت سابق اليوم الاثنين، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 29 بالمئة إلى 119.50 دولار للبرميل.

وقبل الارتفاع الحاد اليوم، كان سعر ​خام برنت ارتفع بنسبة 27 بالمائة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 بالمائة الأسبوع الماضي.

