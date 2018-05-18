سعود الحربي: “لم يكن بإستطاعتنا تأمين راتب دوخة”

عاد سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، للسبب الذي منع ناديه من تجديد عقد عز الدين دوخة، بعد موسم مميز له رفقة أحد.

وصرح سعود الحربي، في هذا الخصوص، للصحافة السعودية: “اللاعب طالب بضعف مبلغ عقده الأول، لا أحب الحديث بالأرقام، لكن المبلغ الذي طلبه لا نستطيع تأمينه”.

وأضاف: “ربما تألقه ورغبة الأندية به جعلته يطلب مبلغا أكبر من مبلغه الأول، عموما دعواتنا له بالتوفيق في محطته الجديدة”.

وكشفت الصحافة السعودية، أن عز الدين دوخة، كان يتقاضى 300 ألف دولار في السنة، مع نادي أحد، قبل انتقاله لنادي الرائد.