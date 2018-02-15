سعود الشلهوب :”التوفيق هو كلمة سر مبولحي..”

واصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، حصد الثناء في السعودية، بفضل تألقه اللافت منذ وصوله لدوري “جميل” في الميركاتو الأخير.

وجاءت الإشادة هذه المرة من طرف رئيس “الفيحاء”، سعود الشلهوب، الذي أكد بأن فريقه كان ليفوز بالجولة الماضية لولا “الرايس”.

وصرح قائلا لقناة “السعودية الرياضية” في هذا الشأن :”ضيعنا النقاط الثلاث، بسبب توفيق الحارس الجزائري، مبولحي وهذا طيلة التسعين دقيقة”.

وأضاف :”لقد صد جميع هجماتنا، وأنقذ ناديه الإتفاق من هزيمة مُحققة، وعلى كل حال أنا راض كل الرضا عن عناصرنا”.

وتأتي تصريحات رئيس “الفيحاء” بعد تلك التي أطلقها مُدربه “كوستاس” وإعتبر فيها بأن مبولحي هو من حرم عناصره من الإنتصار.