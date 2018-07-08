سعيدة… حريق يأتي على 14 هكتارا من الأراضي

تم تسجيل بولاية سعيدة إتلاف 14 هكتارا من الحصيدة والحشائش اليابسة جراء حريق شب ليلة أمس ببلدية الحساسنة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن هذه الخسائر التي تسبب فيها الحريق الذي اندلع بدوار الغمارسة.

تمثلت في 4 هكتارات من الحصيدة و10 هكتارات من الحشائش اليابسة و30 حزمة من التبن.

وقد تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد هذا الحريق وحماية قرابة 300 هكتار من المحصول الزراعي من الاحتراق بنفس المنطقة.

وتم تسخير لهذه العملية شاحنتي إطفاء مدعومة بمجموعة من عناصر الحماية المدنية.

وفتحت المصالح المختصة تحقيقا حول أسباب الحريق.