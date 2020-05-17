سغوان لـ”النهار أونلاين”: استئناف الرحلات الجوية بداية من شهر جوان

قالت النقابة المستقلة للطيارين بأن استئناف الرحلات الجوية كان مرتقبا مع بداية شهر جوان الداخل، غير أن تمديد ٱجال الحجر الصحي أدى الى تأجيلها.

وأفاد كريم سغوان، رئيس النقابة المستقلة للطيارين في حديث خص به”النهار أونلاين”، بأن طياري الشركة كانوا مستعدين للعودة الى العمل بداية من شهر جوان الداخل، غير أن تمديد السلطة لأجال الحجر الصحي سيودي الى تأجيل عودة الرحلات الى النصف الثاني من جوان، وهذا في حال فتح دول الاتحاد الاوروبي لفضائها الجوي أمام شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وفي حال عدم فتح المجال الجوي سواء كلية أو بصفة جزئية.

وأضاف ذات المتحدث المتحدث أنه أنه يتوجب على مسؤولي الشركة الاعتماد على وجهات دولية أخرى مع تركيز على تلك التي لا تشترط التأشيرة لزوارها من الجزائر.

ودعا كريم سغوان، الوكالات السياحية الى الاسهام في انعاش السياحة في الجزائر من خلال ربط علاقات مع سياح البلدان التي تربطها علاقات جيدة مع الجزائر، على غرار الصين وغيرها.

وفي رده على سؤال دار حول امكانية لجوء ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية الى رفع تسعيرة التذاكر من أجل استدراك حجم الخسائر الناجم عن كورونا فايروس كوفيد 19، استبعد سعوان ذلك وقال أنه على الشركة مراعاة الوضع الذي عاشه زبائنها طيلة أيام الحجر الذي فاق شهرين.

وتشير ٱخر الارقام الصادرة عن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال ٱخر اجتماع ترأس أشغاله نهاية من الأسبوع المنقضي حضره الشركاء الاجتماعين، إلى أن الشركة ستعاني عجزا ماليا مع نهاية السنة بقيمة أربعة ألاف مليار سنتيم الأمر الذي جعلها تفكر في تخفيض رواتب قاعدتها العمالية بنسبة خمسين من المائة وهو المطلب الذي قوبل بالرفض.