سفارة الجزائر والجوية الجزائرية بفرنسا تتخذان إجراءات استثنائية بشأن موظفيهما

أعلنت سفارة الجزائر بفرنسا عن برنامج خاص موجه لإعادة المواطنين الجزائريين غير المقيمين بفرنسا.

وأفادت السفارة الجزائرية بفرنسا، اليوم الثلاثاء في بيان نشرته الخطوط الجوية الجزائرية، عن إتخاذها لإجراءات إستثنائية تخص موظفي السفارة الجزائرية بفرنسا وكذا ممثلي الجوية الجزائرية المتواجدين بصفة مؤقتة بفرنسا.

ودعت السفارة الجزائرية بفرنسا هؤلاء والحاملين لتأشيرة السفر والراغبين في الإستفادة من هذا الإجراء، للإتصال بالقنصليات الجزائرية الموزعة عبر التراب الفرنسي، أو الإقتراب من مراكز الخطوط الجوية الجزائرية بمطارات الفرنسية.

وأكدت السفارة الجزائرية بفرنسا أن الإجراء يخص فقط المواطنين الجزائريين المقيمين بالجزائر والمتواجدين بصفة مؤقتة بفرنسا.