سفير إيطاليا بالجزائر: إجراءات مبسطة لمنح التأشيرة الإيطالية للجزائريين

أعلنت السفارة الإيطالية في الجزائر أنها تعتمد إجراءات بسيطة لمنح تأشيرات شنغن للجزائريين.

وحسب مانقلته وكالة نوفا الإيطالية عن للسفير الإيطالي بالجزائر باسكال فيرارا فإن السفارة الإيطالية تعتمد إجراءات مبسطة في منح التأشيرة للجزائريين الراغبين في زيارة إيطاليا.

وفي هذا الإطار أكد السفير في تصريحه أن إيطاليا تعتمد هذه الإجراءات مع إحترام قوانين فضاء شنغن.

وأرجع السفير ذلك لكون السفارة الإيطالية تتلقى طلبات كثيرة من الجزائريين للحصول على تأشيرة من خلال المراكز الخمسة المعتمدة لإستقال طلبات التأشيرة على مستى الجزائر.

وأكد السفير فيرارا أن بلاده “تولي إهتماماً كبيراً بالجزائر، بالنظر إلى العلاقات الإقتصادية والتجارية الجيدة بين البلدين”.

وأضاف السفير “إيطاليا ثالث بلد في فضاء تشينغن، يتلقى أكبر عدد من طلبات التأشيرة للمواطنين الجزائريين، بعد كل من فرنسا وإسبانيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والجزائر أكثر من 10 مليارات دولار وتعتبر إيطاليا الزبون الأول للجزائر.