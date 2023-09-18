سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في عين الدفلى
زارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيت مور اوبين، مزرعة بنساحة بولاية عين الدفلى. واليت قالت عنها ” إنها مثالا رائعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، متخصصة في الفواكه والحبوب”. و”تنتج عدة أصناف من عنب كاليفورنيا شهادة على التعاون المثمر”.
وكان والي عين الدفلى عبد الغني الفيلالي، قد استقبل، أمس الأحد، سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر، بمقر الولاية. حيث تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز النمو والفرص بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت السفيرة إليزابيت مور أوبي تغريدة على منصة “إكس” قالت فيها: ” هذه الزيارة 24 للولاية”. و”أنا متحمسة حقًا للإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة في مجالي الزراعة والسياحة ، ونتطلع لتعزيز النمو والفرص بين البلدين”.
The Bensaha Farm in Ain Defla is a wonderful example of public-private partnership, specializing in fruits and grains, and produces several varieties of California 🇺🇸 grapes…. a testament to fruitful collaborations! #USinDZ pic.twitter.com/jz4Fpr6me2
— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) September 18, 2023
وزير الفلاحة يتباحث سبل التعاون مع سفيرة الولايات المتحدة الأمركية
واستقبل وزبر الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيت مور أوبين، بحضور إطارات من القطاع.
و قد تناول اللقاء مع سعادة السفيرة، واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في المجال الفلاحي وسبل تعزيزه. وكذا تبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين و ما يتعلق بالأمن الغذائي والتعاون التقني في مجال الوقاية ومكافحة حرائق الغابات والبحث الزراعي.
و أكد الطرفان على إرادة البلدين لتعزيز علاقات التعاون و تجسيد مشاريع استثمارية في مجال الفلاحة. بالنظر إلى القدرات المتوفرة في الجزائر والفرص المتاحة للمستثمرين.