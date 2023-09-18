سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في عين الدفلى

زارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيت مور اوبين، مزرعة بنساحة بولاية عين الدفلى. واليت قالت عنها ” إنها مثالا رائعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، متخصصة في الفواكه والحبوب”. و”تنتج عدة أصناف من عنب كاليفورنيا شهادة على التعاون المثمر”.

وكان والي عين الدفلى عبد الغني الفيلالي، قد استقبل، أمس الأحد، سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر، بمقر الولاية. حيث تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز النمو والفرص بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت السفيرة إليزابيت مور أوبي تغريدة على منصة “إكس” قالت فيها: ” هذه الزيارة 24 للولاية”. و”أنا متحمسة حقًا للإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة في مجالي الزراعة والسياحة ، ونتطلع لتعزيز النمو والفرص بين البلدين”.

وزير الفلاحة يتباحث سبل التعاون مع سفيرة الولايات المتحدة الأمركية