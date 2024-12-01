سفير الجزائر بسوريا للنهار: لا ضحايا وسط الجالية الجزائرية والإجلاء سابق لآوانه

أكد سفير الجزائر في سوريا كمال بوشامة، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل ضحايا بين أفراد الجالية الجزائرية على خلفية الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك.

وفي تصريح له للنهار، قال السفير السوري إن “الوضعية في سوريا حرجة جدا إن لم أقل خطيرة في ظل هذه التطورات والاوضاع .”

وأضاف بوشامة:”نحن يوميا في اجتماعات لرصد تطورات الوضع ومتابعته لأخذ كافة الاحتياطات إزاء الجالية وذلك حسب التطورات في الميدان.”

وتابع ذات المتحدث:”نتابع يوميا وضع جاليتنا في سوريا، وقد قمنا بإجراءات سريعة إن تطور الوضع نحو الأسوء وسنتخد الاجراءات اللازمة في قوتها المناسب.”

وواصل:”الآن لا يوجد قتلى ولا جرحى وسط الجالية الجزائرية، لذلك لم نغامر بالذهاب إلى أقصى الاحتياطات.”

وبخصوص اجلاء أفراد الجالية الجزائرية من سوريا، قال السفير “أنه “حاليا الحديث عن الإجلاء سابق لآوانه، نحن على اتصال يومي مع أفراد الجالية، ويوم تتأزم الأمور لن نسمح في جاليتنا بحلب”.

كما أكد بوشامة، أنه” سيتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتكون الجالية تحت احضان الجزائر الممثلة بسفارتها التي هي على قدم وساق في هذه الزمة الصعبة .”

وذكر السفير أن أعداد الجالية الجزائرية المقيمة في سوريا تقدر بالآلاف، فيما يبلغ عددها المقيم في حلب أكثر من 500 جزائري.

وفي ختام اتصاله مع تلفزيون النهار، تمنى السفير الجزائري “الهدنة والرجوع إلى العقل في هذا البلد الذي أظهر منذ قرون تقافته وحضارته العريقة بشعبه الراقي والمتحضر.”