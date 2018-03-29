سفير الولايات المتحدة: بلادنا قدمت 8.5 مليون دولار كمساعدات للاجئين الصحراويين

أكد سفير الولايات المتحدة بالجزائر أن بلاده تدعم مسار المفاوضات،بحل سياسي عادل يقبله الطرفان،والذي يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وذكر البيان من مصلحة السفارة،أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 8.5 مليون دولار كمساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين منذ العام الماضي.

للإشارة،قام السفير جون ديروشر بزيارة إلى تندوف استغرقت يومين،من 27 إلى 29 مارس،لمعاينة الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وخلال زيارته، التقى السفير مع المسؤولين المحليين،كما تحادث مع ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية،مع اللاجئين الصحراويين.